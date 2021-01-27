Замминистра обороны России: «Азербайджан провел колоссальную работу»

«Осенью прошлого года усилиями и волей лидеров трех государств был фактически остановлен, пожалуй, самый продолжительный и кровопролитный конфликт на постсоветском пространстве». Об этом на церемонии открытия совместного турецко-российского мониторингового центра, построенного на территории освобожденного от оккупации Агдамского района, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, сообщает haqqin.az.

Генерал отметил, что трехсторонним решением от 9 ноября 2020 года российский миротворческий контингент был введен в зону нагорно-карабахского конфликта: «Российские миротворцы осуществляют разминирование территорий, проводят большую работу по обмену пленными и телами погибших, а также оказывают большое содействие беженцам в возвращении в места постоянного проживания.

Конечно, на местах большую помощь оказывают в этом азербайджанская и армянская стороны.

Кроме того, было организовано тесное взаимодействие министерства обороны России с министерством обороны Турции по созданию совместного Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в Карабахе в интересах создания благоприятных условий для стабильного мира.

Кроме того, Азербайджаном, непосредственно под руководством главы государства, была проведена колоссальная работа по созданию этого прекрасного Центра и оснащения его всем необходимым для работы.

По сути, это новый этап в нашей миротворческой деятельности. У нас есть отличный пример нашего взаимодействия с турецкими военными в Сирии. Обращаясь к российским и турецким военным, я хочу сказать, что от вашей деятельности зависит, насколько быстро и прочно будут проведены все мероприятия. Необходимые для установления мира на этой земле. Я желаю всем удачи».