Посол Салливан: США взаимодействуют с Россией по Карабаху

США взаимодействуют с Россией по Нагорному Карабаху, Украине, Ливии и денуклеаризации Корейского полуострова, хотят продолжать диалог, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан, передает РИА Новости.

По его словам, не так давно он вместе со своим французским коллегой был на брифинге в МИД РФ. "США, Франция и Россия являются сопредседателями так называемой Минской группы, на брифинге нас проинформировали о событиях в Нагорном Карабахе и о прекращенном конфликте между Азербайджаном и Арменией. Это еще один пример той сферы, где Соединенные Штаты взаимодействуют с правительством России, и в данном случае, с правительством Франции, в качестве сопредседателей Минской группы, и мы хотим продолжить наше взаимодействие по этим вопросам", - сказал Салливан в интервью телеканалу "Дождь".