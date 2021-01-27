Ильхам Алиев присвоил таможенникам генеральские звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о присвоении высшего специального звания сотрудникам Государственного таможенного комитета, сообщает АзерТАдж.
В соответствии с распоряжением нижеследующим сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоено высшее специальное звание "генерал-майор таможенной службы": Халилов Темкин Гасан оглу - начальник Главного управления статистики и технологических инноваций; Мехтиев Тельман Гусейнгулу оглу - начальник Главного таможенного управления на морском транспорте и по энергетическим ресурсам; Новрузов Гулу Новруз оглу - начальник Академии Государственного таможенного комитета.