ПО «Азеригаз» проверило сотни обращений по поводу газовых счетчиков

Начальник отдела «104 оперативная служба» Халида Шимшек сказала, что в течение января были тщательно рассмотрены 339 обращений о превышении потребления газа после замены счетчиков. «Выяснилось, что 256 абонентов неправильно вели платежную отчетность. Они неправильно поняли большие суммы в уведомлении, полученном ими, потому что не погасили оставшуюся дебиторскую задолженность за предыдущие месяцы. Так как другая группа абонентов превысила установленный на 2020 год низкотарифный лимит в 2200 кубометров, рассчитанный на 0,1 маната за кубометр, то их платежи были рассчитаны на 0,2 маната за кубометр. При этом растущие цифры понимались как то, что счетчик слишком много регистрирует расход. Другие абоненты не знали об утечке газа в линиях после счетчика в их частном жилом доме».

Халида Шимшек также подчеркнула, что в такой ситуации было много желающих заменить счетчики с предоплатой на механически-электронные счетчики. Об этом поступило около 400 обращений. Абоненты отдавали предпочтение этим измерительным приборам, мотивируя это тем, что механически-электронный счетчик удобнее в использовании.

Отмечается, что абоненты, жалующиеся на неправильную регистрацию расхода механически-электронного счетчика, во вторник и четверг каждой недели с 14:00 до 17:00 в Департаменте метрологии объединения (г. Баку, Низаминский район, ул. Октая Велиева). 72) могут посещать организованные часы «открытых дверей». Заявки, поданные в дни «открытых дверей» на этой неделе, после проверки не нашли подтверждения. Объединение также сообщает, что со следующей недели начнется ввод в эксплуатацию новых счетчиков немецкой компании Zenner с предоплатой. Даже если их претензии необоснованны, некоторым абонентам, недовольными имеющимися в их распоряжении механически-электронными счетчиками, будут представлены новые счетчики с предоплатой.

ПО «Азеригаз» напоминает, что как счетчики с предоплатой, так и механически-электронные счетчики открываются для государственной проверки и заменяются новыми каждые 5 лет в соответствии с требованиями, принятыми Государственной службой по антимонопольному надзору и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.