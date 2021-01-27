В Азербайджане создана Информационная система государственного контроля Указ президента
Президент Ильхам Алиев сегодня подписал указ о создании "Информационной системы государственного контроля", сообщает АзерТАдж.
Согласно указу, утвержден "Порядок работы Информационной системы государственного контроля".
Администрации Президента поручено обеспечить деятельность "Информационной системы государственного контроля"; определить основные показатели для оценки эффективности работы местных органов исполнительной власти и провести их оценку; совместно с Государственной службой особой связи и информационной безопасности Азербайджана осуществить меры для обеспечения информационной безопасности "Информационной системы государственного контроля".