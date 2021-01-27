Замминистра обороны Турции о приоритетах деятельности Мониторингового центра

«С сегодняшнего дня начал свою деятельность совместный турецко-российский мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в рамках соглашения о прекращении огня, подписанного 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Россией с целью прекращения огня и контроля за перемирием на ранее оккупированных азербайджанских землях». Об этом на состоявшейся сегодня в Агдаме церемонии открытия Центра сказал замминистра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу, сообщает haqqin.az.

Караосманоглу отметил, что мир и стабильность в регионе были обеспечены за счет усилий и решительной воли трех лидеров - президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина.

Он отметил, что совместный турецко-российский мониторинговый центр будет обеспечивать контроль за режимом прекращения огня и всеми действиями по прекращению огня, собирать информацию о всех действиях по нарушению соглашения, регистрировать случаи нарушения перемирия путем изучения собранной информации, расследовать другие жалобы и вопросы, связанные с несоблюдением сторонами соглашения, а также принимать меры по предотвращению нарушений.