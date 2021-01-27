В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 407 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались семь человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджан выявлено в общей сложности 230 066 случаев заражения коронавирусом, из них 222 960 человека благополучно прошли лечение, 3 126 пациентов клиник скончались. Лечение 3 980 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.