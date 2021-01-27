30 января в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников таможни. Именно в этот день в 1992 году в стране была создана таможенная система, которая за годы независимости превратилась в одну из важнейших государственных структур, обеспечивающих экономическую безопасность государства.

Организация в Азербайджане отвечающей мировым стандартам таможенной службы связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, который, понимая необходимость профессиональной таможни, оказывал особое внимание для ее создания в молодой суверенной республике. Именно благодаря его дальновидной политике, личным усилиям и знанию кадров была сформирована эффективная таможенная система.

Усовершенствование и модернизация таможенной системы постоянно в центре внимания и президента Ильхама Алиева. Под его руководством в последние годы были инициированы реформы этой сферы, направленные на повышение прозрачности деятельности, реструктуризацию управления, максимальную электронизацию предоставляемых услуг, минимизацию процедур для субъектов международной торговли.

Борьба с коронавирусом и бюджетные прогнозы

Как и в предыдущие годы, в 2020 году Государственный таможенный комитет успешно выполнил бюджетные прогнозы, усилив при этом таможенный контроль и меры по борьбе с правонарушениями. Заметно укрепилась материально-техническая база, повысилась эффективность работы сотрудников таможни.

И это несмотря на то, что пандемия коронавируса в минувшем году внесла значительные коррективы не только в привычный образ жизни людей, но и во все сферы деятельности, в том числе и в работу таможенных органов. Азербайджанские таможенники без преувеличения стали первыми, кто лицом к лицу столкнулся с эпидемиологической опасностью. Плечом к плечу с медиками таможенники на невидимом фронте боролись с пандемией.

Для предотвращения распространения коронавируса Государственный таможенный комитет уже в феврале прошлого года перевел все таможенно-пропускные пункты на усиленный режим работы. В частности, пункты были оснащены специальными тепловизорами, которые измеряют температуру человека на дистанции. Если до появления нового вируса в таможенных органах использовалось 29 тепловизоров марки FLİR A300 и 18 марки Hikvision, то затем Госкомтаможни закупил около сотни современных приборов, распределив их по управлениям. В местах прохождения через границу людей и автомобилей регулярно проводится дезинфекция. Для снижения риска распространения вируса личный состав таможенных управлений обеспечен средствами личной защиты.

Несмотря на вызванные пандемией серьезные проблемы, основная из которых заключается в снижении экономической активности, азербайджанским таможенником удалось не только выполнить, но и перевыполнить бюджетные прогнозы. Так, Государственный таможенный комитет в 2020 году обеспечил сбор и перечисление в государственный бюджет 3 миллиардов 938 миллионов 242 тысяч манатов, тем самым выполнив прогноз на 102,83%. И в этом, 2021 году, невзирая на продолжающиеся сложности, азербайджанским таможенникам предстоит довести сборы до 3 миллиардов 900 миллионов манатов.

Выполнению бюджетных прогнозов, безусловно, способствовало усиление прозрачности деятельности, внедрение упрощенных методов таможенного контроля, развитие транзитного потенциала страны, а главное, переход таможенной системы на более современную модель работы.