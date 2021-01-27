Перевыполнили план, добивают пандемию, грудью на наркоторговцев и армян И все это про таможенников
30 января в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников таможни. Именно в этот день в 1992 году в стране была создана таможенная система, которая за годы независимости превратилась в одну из важнейших государственных структур, обеспечивающих экономическую безопасность государства.
Организация в Азербайджане отвечающей мировым стандартам таможенной службы связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, который, понимая необходимость профессиональной таможни, оказывал особое внимание для ее создания в молодой суверенной республике. Именно благодаря его дальновидной политике, личным усилиям и знанию кадров была сформирована эффективная таможенная система.
Усовершенствование и модернизация таможенной системы постоянно в центре внимания и президента Ильхама Алиева. Под его руководством в последние годы были инициированы реформы этой сферы, направленные на повышение прозрачности деятельности, реструктуризацию управления, максимальную электронизацию предоставляемых услуг, минимизацию процедур для субъектов международной торговли.
Борьба с коронавирусом и бюджетные прогнозы
Как и в предыдущие годы, в 2020 году Государственный таможенный комитет успешно выполнил бюджетные прогнозы, усилив при этом таможенный контроль и меры по борьбе с правонарушениями. Заметно укрепилась материально-техническая база, повысилась эффективность работы сотрудников таможни.
И это несмотря на то, что пандемия коронавируса в минувшем году внесла значительные коррективы не только в привычный образ жизни людей, но и во все сферы деятельности, в том числе и в работу таможенных органов. Азербайджанские таможенники без преувеличения стали первыми, кто лицом к лицу столкнулся с эпидемиологической опасностью. Плечом к плечу с медиками таможенники на невидимом фронте боролись с пандемией.
Для предотвращения распространения коронавируса Государственный таможенный комитет уже в феврале прошлого года перевел все таможенно-пропускные пункты на усиленный режим работы. В частности, пункты были оснащены специальными тепловизорами, которые измеряют температуру человека на дистанции. Если до появления нового вируса в таможенных органах использовалось 29 тепловизоров марки FLİR A300 и 18 марки Hikvision, то затем Госкомтаможни закупил около сотни современных приборов, распределив их по управлениям. В местах прохождения через границу людей и автомобилей регулярно проводится дезинфекция. Для снижения риска распространения вируса личный состав таможенных управлений обеспечен средствами личной защиты.
Несмотря на вызванные пандемией серьезные проблемы, основная из которых заключается в снижении экономической активности, азербайджанским таможенником удалось не только выполнить, но и перевыполнить бюджетные прогнозы. Так, Государственный таможенный комитет в 2020 году обеспечил сбор и перечисление в государственный бюджет 3 миллиардов 938 миллионов 242 тысяч манатов, тем самым выполнив прогноз на 102,83%. И в этом, 2021 году, невзирая на продолжающиеся сложности, азербайджанским таможенникам предстоит довести сборы до 3 миллиардов 900 миллионов манатов.
Выполнению бюджетных прогнозов, безусловно, способствовало усиление прозрачности деятельности, внедрение упрощенных методов таможенного контроля, развитие транзитного потенциала страны, а главное, переход таможенной системы на более современную модель работы.
Упрощенный переход границы и борьба с наркотрафиком
Особую роль в упрощении процедур оформления для международной торговли сыграла система «Зеленый коридор». Право пользования этой пропускной системой уже получили 668 участников операций международной торговли. В прошлом году 40% всего импорта в страну было осуществлено такими компаниями, а их доля в экспорте превысила 32%.
Однако упрощение оформления вовсе не означает ослабление таможенного контроля. В 2020 году в результате проведенных таможенным органами комплексных оперативно-розыскных мер было выявлено почти 19 тысяч случаев правонарушения. Свыше 500 фактов носили уголовный характер.
Было выявлено 111 фактов незаконного оборота наркотиков, обнаружено и изъято более 1 тонны 490 кг наркотических средств. Причем 96% всех выявленных наркотиков стал героин. В отношении 108 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, приняты соответствующие меры.
Электронный режим услуг
Особое внимание в прошлом году, как и раньше, Госкомтаможни уделял внедрению новейших информационно-коммуникационных технологий. В частности, для повышения доступности статистических данных по внешней торговле была создана бета-версия портала «Торговая статистика».
Таможенники также представили электронную услугу «Упрощенная декларация - электронная торговля», предполагающую более простое декларирование товаров, приобретенных посредством электронной торговли.
А одним из самых значимых нововведений в этой сфере стало создание портала www.e.customs.gov.az, призванного повысить качество услуг для бизнес-субъектов, устранить контакты между предпринимателями и чиновниками, а также повысить прозрачность всех звеньев процесса.
Помимо увеличения количества электронных услуг, Госкомтаможни также продолжает укреплять свою материально-техническую базу. В целях ускорения процедуры прохода через границу регистрация грузов и транспортных средств на таможенно-пропускных пунктах, расчет транспортных налогов, выдача разрешительных бланков, а также проверка документов осуществляются теперь по принципу «Единое окно» и «Один инспектор - одно транспортное средство».
В настоящее время завершаются работы по реконструкции и расширению здания для пассажирского транспорта на таможенном посту «Астара», установке нового рентгеновского устройства NUCTECH PB2028TD Fixed Scanner для проверки транспортных средств, а также организации пункта по контролю за железной дорогой.
В то же время завершены работы по строительству вспомогательных зданий на территории Товузского таможенного терминала и сдан в эксплуатацию Центр упрощения торговли.
Таможенники на Отечественной войне
Безусловно, главным достижением Азербайджана в прошлом году стала победа армии и народа под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в освободительной войне, восстановление территориальной целостности страны.
Вклад в победу - особая гордость всего коллектива Госкомтаможни. 60 сотрудников Госкомтаможни добровольно отправились на фронт и участвовали в боевых операциях по освобождению родной земли. Ставший шехидом таможенник Ульви Гаджиев посмертно награжден медалью «За Родину». Еще 18 сотрудников Госкомтаможни отмечены различными наградами.
А коллектив Управления медицинской службы Госкомтаможни с первых дней Отечественной войны оказывал помощь раненым азербайджанским солдатам как на передовой, так и в тылу.
Кроме того, сотрудники таможни на добровольной основе перечислили из своей заработной платы миллион манатов в Фонд помощи Азербайджанской армии, а впоследствии еще 580 тысяч манатов в Фонд Yaşat. Госкомтаможни также передал Министерству обороны и Государственной пограничной службе товаров, лекарственных препаратов и оборудования на сумму свыше 7,6 миллиона манатов.
Победа в Отечественной войне стала результатом многолетней успешной политики экономического развития и создания сильного государства и армии. Эта историческая победа Азербайджана окажет серьезное влияние на развитие всего региона, сформирует совершенно новые факторы экономического роста в стране. И азербайджанские таможенники будут с честью выполнять свою главную задачу - стоять на страже экономической безопасности Родины.