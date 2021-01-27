Потенциальных "премьеров" в Армении стало больше

Партия "Альянс" выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра Армении в случае проведения досрочных парламентских выборов. Об этом лидер партии, независимый депутат парламента Армении Тигран Уриханян заявил в субботу на съезде, сообщает Sputnik-Армения.

"Если будет принято решение о проведении выборов, то "Альянс" примет в них участие со своей командой. Поскольку это – единственные общегосударственные выборы, то партия пойдет со своим списком и кандидатом на пост премьера", - сказал Уриханян.

По его словам, сегодняшние власти Армении должны уйти в отставку, так как виновны в нынешнем положении страны.

Он также сообщил, что в ближайшее время партия проведет митинг, на котором представит свои дальнейшие шаги и предложения по выходу из сложившейся ситуации.

Напомним, что армянская оппозиция предлагает отправить правительство в отставку, сформировать временное правительство, а затем провести внеочередные выборы.

Оппозиционная партия "Просвещенная Армения" также заявила о выдвижении своего председателя на пост премьера. Там считают, что организовать выборы должен их лидер Эдмон Марукян.

О готовности участвовать во внеочередных выборах заявил и экс-президент Роберт Кочарян.

В свою очередь, власти выступают с предложением организовать досрочные парламентские выборы уже в этом году, не дожидаясь отставки кабмина.