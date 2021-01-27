Отдел информации 20:19

30 января состоялось заседание коллегии Государственного таможенного комитета в онлайн-формате, посвященное итогам деятельности за 2020 год, сообщили haqqin.az в Госкомитете. Выступая на заседании коллегии в режиме онлайн, председатель комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев вначале поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником, который отмечается 30 января. Выразив свои поздравления по случаю исторической победы в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, председатель ГТК отметил, что дальновидная политика президента Ильхама Алиева, стратегия развития всех сфер, особенно строительства армии, укрепления обороноспособности страны, решительные шаги и мужество азербайджанского солдата — главные факторы, обусловившие нашу победу в Отечественной войне. Председатель комитета также отметил, что наш народ преклоняется перед памятью шехидов, отдавших свои жизни на пути к исторической победе.

Председатель комитета подчеркнул, что успешное продолжение стратегии устойчивого развития, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, за счет инновационных реформ, осуществленных президентом Ильхамом Алиевым, за короткое время превратило Азербайджан в авторитетное государство не только в регионе, но и на международной арене, страну, являющуюся гарантом процветания и мира. В настоящее время Азербайджан, самое развитое государство региона, признан инициатором и исполнителем проектов международного значения, гарантом регионального мира. Подчеркнув, что таможенная служба также внесла свой вклад в достигнутые успехи, С.Мехтиев отметил, что в последние годы в рамках проводимых в стране реформ таможенная служба также стремительно развивается, за счет внедрения инновационных проектов достигнуты серьезные успехи в фискальной области, борьбе с правонарушениями, эффективной организации таможенного контроля, упрощении торговли, ускорении процессов пересечения границы, обеспечении доступности услуг и особенно прозрачности. Говоря о будущих целях, Сафар Мехтиев отметил, что основная цель таможенных органов, охваченных всесторонней государственной заботой, - оправдать оказанное доверие, верно служить государству, государственности, добросовестно выполнять все поставленные перед ними задачи. Затем были обсуждены вопросы повестки дня коллегии.

С докладом об итогах деятельности Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики в 2020 году и предстоящих задачах выступил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов. Исмаил Гусейнов отметил, что, несмотря на глобальные проблемы в экономике, вызванные пандемией COVID-19, в результате эффективного построения деятельности таможенных органов были достигнуты важные успехи в выполнении бюджетного обязательства, легком и быстром осуществлении грузоперевозок, упрощении пограничных процессов, предотвращении правонарушений. Первый заместитель председателя комитета отметил, что Государственный таможенный комитет, который играет особую роль в формировании доходной части госбюджета, обеспечил сбор и перечисление в госбюджет таможенных платежей в размере 3 млрд 938 млн 242 тыс. манатов против прогноза на 2020 год в размере 3 млрд 830 млн манатов, тем самым бюджетное обязательство выполнено на 102,83 процента. Подчеркнув, что система «Зеленый коридор», применяемая с февраля 2019 года, играет особую роль в повышении экспортного потенциала нашей страны, легком, быстром и прозрачном осуществлении торговли, Исмаил Гусейнов отметил, что до сих пор 236 участникам внешней торговли были предоставлены права на экспорт, 432 участникам внешней торговли - на импортные операции, в целом 668 участникам внешней торговли было предоставлено право на постоянное использование системы «Зеленый коридор».

И.Гусейнов также отметил, что в результате комплексных мер, осуществленных в 2020 году таможенными органами Азербайджанской Республики в направлении усиления оперативно-розыскной и правоохранительной деятельности, выявлено 18913 фактов правонарушений. Он подчеркнул, что за отчетный период выявлено 111 фактов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Всего из незаконного оборота изъято более 1 тонны 490 кг 495 граммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, из которых 96% составляет более опасное наркотическое средство - героин. Он также сказал, что такие проекты, как Smart customs, E-customs, реализуемые в 2020 году за счет применения информационных технологий, способствовали повышению доступности таможенных услуг, удовлетворенности граждан, обеспечению прозрачности, минимизации контактов между гражданами и должностными лицами, формированию более благоприятной бизнес-среды для участников внешней торговли. Затем с отчетами о проделанной работе и предстоящих задачах выступили члены коллегии ГТК. Кроме того, на заседании был утвержден «План работы Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики на 2021 год». Затем состоялось награждение отличившихся сотрудников ГТК. В завершение мероприятия от имени участников было принято обращение к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.