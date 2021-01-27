Отметив вечность и нерушимость азербайджано-турецкого братства, министр обороны генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя странами, основанное на дружественных и братских отношениях, успешно развивается и укрепляется. Подчеркнув, что дружеские отношения между главами наших государств сыграли важную роль в развитии отношений между двумя странами, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что они также положительно повлияли на укрепление и развитие азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества.

30 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Юнусом Эмре Караосманоглу, прибывшим с визитом в нашу страну для участия в церемонии открытия Турецко-Российского совместного мониторингового центра, сообщает Минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что Вторая Карабахская война, вошедшая в историю как Отечественная война, завершилась славной победой Азербайджанской армии, и наши земли были освобождены от оккупации в течение 44 дней. Особо подчеркнув большую значимость моральной поддержки Турции в завершении войны блистательной победой Азербайджана, министр обороны поблагодарил руководство и народ Турции.

Министр обороны выразил надежду на то, что Турецко-Российский совместный мониторинговый центр, развернутый на территории Агдамского района Азербайджана, осуществляя плодотворную деятельность, будет контролировать выполнение достигнутых договоренностей и внесет вклад в обеспечение долгосрочного мира в регионе.

В свою очередь, заместитель министра национальной обороны Турции поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Караосманоглу поблагодарил азербайджанскую сторону за проделанную работу и созданные условия для осуществления деятельности Турецко-Российского совместного мониторингового центра в полном объеме. Заместитель министра национальной обороны Турции выразил уверенность, что центр, осуществляя деятельность по предназначению, справится с обязанностями и задачами, стоящими перед ним, обеспечит мир и стабильность в регионе.

Заместитель министра национальной обороны Турции выразил удовлетворение нынешним состоянием отношений между Азербайджаном и Турцией и уверенность в развитии дальнейшего сотрудничества.

Подчеркнув, что военные связи отвечают интересам обеих стран, стороны отметили необходимость наращивания усилий в этом направлении, в частности в сфере военно-технического сотрудничества и проведения совместных учений. Было отмечено, что военные учения между Азербайджаном и Турцией, наряду с повышением профессионализма личного состава армий обеих стран, служат поддержанию мира, безопасности и стабильности в регионе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональному и двустороннему сотрудничеству, а также другим вопросам.