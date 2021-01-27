ВОЗ: переболевшим COVID-19 нужно делать прививку

"Мы имеем случаи повторного заражения у людей, которые ранее переболи. Речь идет о том, что, в принципе, вакцинация показана всем, в том числе даже тем, кто ранее перенес COVID-19", – цитирует Гранькова агентство БЕЛТА.

Прививаться против COVID-19 даже после перенесенной коронавирусной инфекцией рекомендует координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков. По его словам, защитный титр антител падает уже через несколько месяцев после выздоровления.

Прокомментировал он и возможные сроки, которые стоит выждать после выздоровления от COVID перед вакцинацией. По словам координатора программ ВОЗ, вирус изучен еще слишком мало, четких данных пока еще нет. Некоторые страны рекомендуют выдержать как минимум месяц с момента заболевания.

"Если риск осложнений в связи с COVID-19 высок, тогда значимость вакцинации намного возрастает", – отметил он.

Именно поэтому ВОЗ рекомендует обязательно привиться и защитить себя, даже если ранее у человека был диагностирован COVID-19. При этом сдавать тест на наличие антител непосредственно перед вакцинацией в организации не видят смысла.

"Нет данных о том, что переболевшие переносят вакцинацию в более тяжелой форме или имеют какие-то дополнительные осложнения по сравнению с теми, кто ранее не болел", – заявил представитель ВОЗ.

Граньков отметил, что ситуация по COVID-19 регулярно отслеживается, ответы на многие вопросы удастся получить лишь спустя какое-то время и после анализа полученных данных.