Как сообщает haqqin.az, обращения семей шехидов в связи перезахоронением были внимательно рассмотрены с их участием и определено оптимальное решение возникшей проблемы.

Похороненные на общегородском кладбище Баку 18 павших в ходе Отечественной войны воинов перезахоронены на Аллее шехидов в Ясамальском районе.

Согласно сообщению, принятие решения затянулось по причине того, что нескольких семей шехидов настояли на перезахоронении, в то время как большая часть пожелала оставить могилы на прежнем кладбище.

30 января состоялась еще одна встреча официальных структур с семьями шехидов, была учтена их общая просьба о смене места захоронения и принято соответствующее решение.

Было принято решение о перезахоронении 18 шехидов Отечественной войны на Аллее шехидов в Ясамальском районе.

Процесс перезахоронения осуществлялся с участием религиозных деятелей и родственников шехидов. Согласно сообщению, при вскрытии могил присутствовали члены семей и родственники шехидов, а также официальные лица, и какого-либо просачивания воды выявлено не было.

Отметим, что в Азербайджане всегда чтят память шехидов, их семьи окружены вниманием и заботой государства. Были предприняты последовательные меры по решению социальных вопросов семей шехидов, что продолжается и в настоящее время.