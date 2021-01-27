Эльмир Алиев, отдел спорта 22:39

Накануне в азербайджанском спорте произошло знаменательное событие. Впервые с марта прошлого года в нашей стране было проведено международное спортивное мероприятие в закрытом помещении.

Последним таким соревнованием в Азербайджане был Кубок мира по спортивной гимнастике. Он был приостановлен 13 марта после того, как в мире была объявлена глобальная пандемия коронавируса, а Оперативный штаб при Кабинете министров ввел в Азербайджане особый режим, который подразумевал в том числе отмену всех мероприятий и закрытие спортивных объектов. В августе 2020 года Оперштаб, учитывая стартующие футбольные еврокубки и Лигу наций, позволил тренироваться и проводить соревнования на открытом воздухе. Однако спортивные залы так и остались закрыты. И вот спустя почти 11 месяцев в нашей стране вновь состоялось спортивное мероприятие под крышей: сборной Азербайджана по футзалу в виде исключения было разрешено провести во Дворце спорта отборочный матч чемпионата Европы-2022 против Словакии. Наша команда, хоть и играла без поддержки родных трибун (матч, понятное дело, проходил без зрителей и даже без присутствия представителей СМИ), не подвела, одержав победу со счетом 4:1. И это при том, что только 18 января сборная получила разрешение на проведение тренировок в зале. Почему так поздно? Вообще-то спортсменам сборных Азербайджана по олимпийским видам спорта ради подготовки к лицензионным соревнованиям и к самой Олимпиаде в Токио разрешено тренироваться в помещениях, но так как футзал в программу Олимпиады не входит, команде пришлось дожидаться отдельного разрешения. Тут может возникнуть другой вопрос: почему в Азербайджане один за другим отменяются Кубки мира по гимнастическим дисциплинам и крупные международные соревнования по каратэ, а для футзала было сделано исключение. Как пояснил для haqqin.az глава управления спорта в Министерстве молодежи и спорта, олимпийский чемпион Фарид Мансуров, Оперштаб разрешил провести футзальный матч по той причине, что в Баку приехала лишь одна команда, а, к примеру, в соревнованиях Премьер-лиги по каратэ в Азербайджан должны были прибыть спортсмены из гораздо большего количества стран.

Итак, сборная Азербайджана впервые собралась почти год спустя. Представьте, что свой последний матч национальная команда провела 1 февраля против той же Словакии. Игра проходила в Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2020. С тех пор у сборной не было совместных тренировок. Национальный чемпионат был приостановлен в марте, а его победителем был объявлен лидер Высшей лиги «Араз», который в ноябре оказался в непростом положении. Команде нужно было играть в Лиге чемпионов против греческого клуба АЕК, но разрешение на проведение тренировок в зале так и не было получено. В результате «Араз» отправился в Грецию практически неподготовленным и выбыл из турнира, проиграв в серии пенальти. Сборной Азербайджана повезло чуть больше. Но получив разрешение тренироваться, команда и ее главный тренер Жозе Алесио Да Силва имели в своем распоряжении только 12 дней, чтобы подготовиться к матчу со Словакией. 12 дней после почти годичного простоя… «Это просто как сон, - признавался голкипер сборной Азербайджана Ровшан Гусейнли. – До этого мы тренировались только на открытом воздухе. Было очень непривычно вновь выйти на паркет, не было той мягкости, было сложно работать с мячом…». Соперник – сборная Словакии – был куда более в выигрышных условиях. Местный чемпионат там проходит, и игровая практика у футболистов имеется. Хорошо, что в сборной Азербайджана есть некоторые игроки, выступающие зарубежом. Благодаря участию в матчах своих чемпионатов они находятся в более лучших кондициях, но в Баку смогли прилететь лишь за три-четыре дня до матча со словаками. И Жозе Алесио за столь короткий срок необходимо было вписать легионеров в наработанные тактические схемы. «Уже почти год, как сборная не проводит матчей, - говорил главный тренер. – Только «Араз» сыграл одну игру в Лиге чемпионов. 11-12 дней для подготовки – это очень мало».

Как и ожидалось, матч со Словакией получился непростым. Впрочем, с этим соперником сборной Азербайджана никогда не было легко. В феврале прошлого года мы сыграли со словаками вничью 3:3 и не попали на чемпионат мира. А уж сейчас, когда команда более 11 месяцев не тренировалась в зале, вероятность того, что вновь не удастся обыграть европейского середняка, была велика как никогда. К счастью, за эти 12 дней тренерскому штабу все же удалось привести команду в более-менее подготовленное состояние. На 5-й минуте Болинья открыл счет в матче. Дальше могли забивать как наши, так и словаки. Стоит сказать спасибо голкиперу Ровшану Гусейнли, который несколько раз спасал команду в сложнейших ситуациях. Однако на 15-й минуте несогласованные действия нашего вратаря и Вассоуры (большая часть вины все же лежит на натурализованном бразильце) привели к обидному пропущенному голу. Забив, гости делали то, что умеют лучше всего – оборонялись, пытаясь поймать сборную Азербайджана на контратаках. Прорвать защиту Словакии удалось лишь за две минуты до финальной сирены. Эвертон Кардосо или просто Галло, выступающий за испанский «Леванте», нанес точный удар по воротам противника, сделав счет 2:1. Проигрывая, словаки поменяли вратаря на пятого полевого игрока, но не только не смогли отыграться, но еще и пропустили два мяча в пустые ворота. Авторами этих голов стали Хатаи Багиров и Иса Атаев.