В Москве состоялась трехсторонняя встреча заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении для обсуждения строительства транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как сообщается на официальном сайте правительства России, с азербайджанской стороны во встрече участвовал Шахин Мустафаев, с российской - Алексей Оверчук, с армянской - Мгер Григорян.

Отмечается, что в ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года.

"Стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля", - говорится в сообщении.

Стороны договорились до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания.

Следующее заседание трехсторонней Рабочей группы решено провести в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке.