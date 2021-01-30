Племяннику Рамиза Мехтиева присвоено генеральское звание

Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о присвоении высшего специального звания сотрудникам Государственного таможенного комитета.

Одним из тех, кому присвоено высшее специальное звание "генерал-майор таможенной службы", является Мехтиев Тельман Гусейнгулу оглу - начальник Главного таможенного управления на морском транспорте и по энергетическим ресурсам.

Как пишет Qafqazinfo, Тельман Мехтиев является племянником бывшего главы Администрации президента, президента НАНА Рамиза Мехтиева.

Тельман Мехтиев давно служит в Государственном таможенном комитете. В 2017 году он был награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени.