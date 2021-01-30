БТА заменило автобусы на еще одном проблемном маршруте

В соответствии с поручением главы государства продолжается работа по повышению качества пассажирских перевозок в селах и пригородах Баку. Автобусы, срок эксплуатации которых истек, заменяются современными, комфортабельными и вместительными транспортными средствами, сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве.

В этом контексте были внесены изменения и в связи с регулярным маршрутом № 217, идущим в направлении станции метро «Кероглу» - село Мухаммеди. С 01.02.2021 года пассажирские перевозки по этой линии возложены на ООО Azland-Plaza. К перевозке пассажиров перевозчиком будут привлечены автобусы повышенной вместимости марки Isuzu-Citibus.

Благодаря изменениям в течение дня можно будет удобно и безопасно перевозить около 10 тысяч пассажиров, пользующихся линией маршрута № 217.

Сообщается, что пассажирские перевозки по регулярному маршруту № 217 осуществлялись в основном старыми, технически не отвечающими требованиям перевозки небольшими автобусами. За прошедший период поступило множество обращений от пассажиров в связи с низким уровнем обслуживания. Перевозчик ООО 6-Dost неоднократно был предупрежден в письменной и устной форме, но никаких мер в этом направлении не было принято. По этой причине договор с ним о временной эксплуатации линии был расторгнут.