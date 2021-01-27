Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку

Самолет, на котором президент Эквадора Ленин Морено возвращался из Вашингтона, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из-за технической неисправности, никто из находившихся на борту не пострадал.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил секретариат по связям с общественностью при президенте Эквадора.

"Сообщаем, что у президентского самолета возникла техническая неисправность, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку. Президент Ленин Морено и все пассажиры в порядке и вернутся в Эквадор в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении в Twitter.

Последнюю неделю президент находился в США с официальным визитом.