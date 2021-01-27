Обнаружена самая маленькая рептилия на планете

Исследователи сфотографировали рептилию, длина тела взрослых особей-самцов которой составляет всего тринадцать с половиной миллиметров.

Группа герпетологов во главе с Франком Глау утверждает, что этот вид — меньше всех из известных на данный момент брукезий. Ученые поймали двух рептилий светло-коричневой расцветки, оказалось, что это самец и самка. Причем, самец оказался меньше самки, однако специалисты обратили внимание на большой относительно тела размер его половых органов, длина которых составляет два с половиной миллиметра.

Брукезии обитают в тех районах Мадагаскара, где деревья активно выжигают и вырубают для нужд человека. Открывшие рептилий ученые предложили присвоить им статус вида, находящегося на грани полного исчезновения.