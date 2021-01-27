Кузена Бейонсе застрелили в США

В США застрелили кузена Бейонсе - рэпера и музыканта Мартелла Деруэна. Его тело было обнаружено в его квартире в Сан-Антонио, штат Техас, во вторник, 26 января. Об этом сообщает The Sun.

34-летний двоюродный брат знаменитой певицы сделал успешную рэп-карьеру под сценическим псевдонимом Kardone, никогда не пользуясь именем кузины в своих интересах. Его друзья обратились в полицию после того, как мужчина несколько дней не выходил на связь. Полицейские обнаружили тело погибшего Деруэна с огнестрельными ранениями в его квартире.

Как сообщает KSAT, в убийстве репера подозревается 21-летняя Саша Скар, полиция уже получила ордер на ее арест. Неизвестно, какие отношения ее связывали с женатым Деруэном, но в начале января на своей странице в социальной сети он разместил их совместное фото, обращает внимание Biography Daily.

Друг кузена Бейонсе Брайан Митчелл назвал рэпера тихим и скромным человеком и отметил, что убить его — это все равно «как ранить бабочку». Жена Деруэна Джоя назвала своего супруга любящим, заботливым человеком, который помогал бедным.