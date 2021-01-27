Байден представит новую концепцию внешней политики США

Президент США Джо Байден в понедельник, 1 февраля, намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Свои планы американский лидер озвучит во время ранее анонсированного посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Байден собирается также подписать ряд указов в области внешней политики. В частности, речь идет о документе, который обеспечивает формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены во время правления Дональда Трампа.