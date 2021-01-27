Главком армии Украины подал в суд на Минобороны страны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак подал заявление в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить дисциплинарное взыскание по результатам служебного расследования Минобороны страны. Об этом сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на материалы суда.

Хомчак просит признать противоправными действия должностных лиц ведомства в ходе проведения расследования, обстоятельства которого засекречены.

Известно, что из-за расследования в суд также обратились начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук и главнокомандующий Военно-воздушными силами (ВВС) Сергей Дроздов.

По данным издания, глава Минобороны Украины Андрей Таран в ноябре прошлого года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку, в отношении Хомчака ведомство вынесло дисциплинарное взыскание. В связи с этим все трое обратились в суд с просьбой признать приказы ведомства незаконными и отменить их.