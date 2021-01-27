Новый штамм коронавируса в Японии

Министерство здравоохранения Японии заявило о выявлении "британского" штамма коронавируса еще у пяти граждан, проживающих в Токио и соседней с ним префектуре Сайтама, сообщает издание "Никкэй".

В частности, новый штамм был выявлен у трех человек из Сайтамы, которые являются коллегами или же посещали компанию, где немногим ранее был выявлен другой инфицированный "британским" штаммом. Таким образом, отмечает издание, министерство здравоохранения Японии не исключило возможности формирования первого в стране очага заражения новым штаммом.

Всего к настоящему времени в Японии подтверждены 64 случая заражения.