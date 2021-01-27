Макрон недоволен политикой Лондона

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании определиться с ближайшими союзниками, отметив, что королевство не может одновременно находится в тесных отношениях с США, ЕС и быть "новым Сингапуром".

"Она должна выбрать модель. Но у меня сложилось впечатление, что руководство страны продвигало все эти модели. Если оно примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда на нужны будут разъяснения, потому что возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам", - заявил Макрон изданию Guardian и другим СМИ.

При этом президент подчеркнул, что пытаться быть "наполовину беременным" - нереализуемый концепт.