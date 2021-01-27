Жителей США обязали носить маски в общественном транспорте

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обязали жителей США с понедельника, 1 февраля, носить маски в общественном транспорте, в том числе в самолетах, поездах и такси. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, ранее ношение этих средств защиты было рекомендацией. Теперь невыполнение данного требования будет квалифицироваться как нарушение закона.

CDC решил сделать исключение для детей младше двух лет и лиц с определенными медицинскими противопоказаниями.

Ранее стало известно, что в США было введено около 30 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.