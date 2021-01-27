Пять адвокатов по делу об импичменте Трампа покинули команду

Пять адвокатов по делу об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа покинули команду чуть более чем за неделю до начала судебного процесса на фоне разногласий по поводу его правовой стратегии, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Это драматическое развитие событий вокруг второго процесса по импичменту Трампа, который трудом нашел юристов, желающих взять его дело.

Бутч Бауэрс и Дебора Барбье, которые, как ожидалось, должны были стать двумя ведущими адвокатами, больше не входят в команду. Источник, знакомый с изменениями, сказал, что это было обоюдным решением покинуть команду адвокатов. Как ведущий адвокат, Бауэрс собрал команду юристов.

Адвокат из Северной Каролины Джош Ховард, который недавно появился в команде, также покинул ее, согласно сведениям другого осведомленного источника. Джонни Гассер и Грег Харрис тоже больше не занимаются этим делом.

Ни один другой адвокат не объявил, что работает над защитой Трампа от импичмента.