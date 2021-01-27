Спецоперация в Стамбуле: Джабир и Хикмет застрелили Расима Коджамана

В ходе спецоперации полиции в Стамбуле задержаны двое граждан Азербайджана, подозреваемых в убийстве своего знакомого.

По информации турецких СМИ, в прошлую пятницу в квартале Меджидикой граждане Азербайджана 24-летний Джабир Р. 28-летний Хикмет Т. сняли квартиру вместе с гражданином Турции Расимом Коджаманом. Утром того же дня между знакомыми возник спор из-за денег, после чего в квартире послышались выстрелы.

Услышавшие выстрелы соседи разу же вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшая полиция нашла в квартире тело убитого Расима Коджамана.

Джабир Р. Был задержан на месте происшествия, а другой преступник был задержан при попытке скрыться.

Оба подозреваемых заявили, что совершили убийство по ошибке. В ходе расследования была установлена причастность Хикмета Т. к ряду других преступлений.