В США уже ввели около 30 млн доз вакцин от COVID-19

К 31 января 2021 года в США распространено 50 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19, почти 30 млн из них уже введено, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний.

По подсчетам организации, первую дозу вакцины получили уже более 24 млн человек, вторую дозу — более 5,2 млн. В 25 из 50 штатов на 100 тыс. населения приходится более 9 тыс. получивших хотя одну дозу вакцины. В стране пока используются две вакцины — от Moderna и Pfizer / BioNTech.

США остаются в мире на первом месте по числу вакцинировавшихся. В процентном соотношении первое место занимает Израиль, где прививку сделали уже 30% населения страны, на втором месте находятся ОАЭ (26%), на третьем — Великобритания (10%). В России от коронавируса привились 0,7% населения.