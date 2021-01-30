Олигархи привели в Пентагон своего министра политический портрет haqqin.az
На минувшей неделе Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона. Он станет первым афроамериканцем на посту главы американского военного ведомства.
Когда происходит новое кадровое назначение в Вашингтоне, главным вопросом является, конечно же, вопрос о том, чья это победа. Сторонников политкорректности и идей BLM, восторгающихся первым афроамериканцем на посту шефа Пентагона? Ястребов американского истеблишмента, видящим будущее в противостоянии Америки Китаю и России? Демократам, вновь доставшим из сундука свернутые после Обамы знамена с надписями «Америка должна управлять миром! Америка должна формировать этот мир!»?
Для каждого из представителей этих фракций американского общества новый министр обороны США Ллойд Остин – просто красавец и душка, заслуживающий восторгов и поддержки. Поскольку в его карьере и политических взглядах каждый из вышеперечисленных категорий найдет что-то свое, роднящее его с новым шефом Пентагона.
Темнокожий мальчуган, родившийся 8 августа 1953 года в штате Алабама, а детство и ранние юношеские годы проведший в штате Джорджия. О правах чернокожих в те времена и вспоминали-то с трудом, не времена рабовладения, конечно, но и расовой сегрегации было достаточно, потребовались масштабные социальные реформы 60-х, чтобы что-то поменялось.
Ллойд Остин застал и старые, и новые времена, в итоге - хоть картинку «американской мечты» с него пиши: чернокожий мальчуган сумел получить элитное военное образование в Академии Вест-Пойнта и Командно-штабном колледже сухопутных войск США в Форт-Ливенворт. А потом еще и получил магистерскую степень в области педагогики в Обернском университете и степень бакалавра в области организации и управления бизнесом в Вебстерском университете.
100-процентный американец, делу Вашингтона беззаветно предан
Блестящее образование и блестящие перспективы. Америка дала темнокожему юноше все. И он отправился защищать ее на передовую борьбы с коммунизмом - в 3-ю пехотную дивизию США, дислоцированную в Западной Германии, на границах с советским блоком. Три года образцовой службы - если бы в вооруженных силах США существовал статус отличника боевой и политической подготовки, то Ллойд наверняка бы его получил – и молодой офицер получает назначение в тогдашнюю «элиту элит», кузницу «зеленых беретов», в 82-ю воздушно-десантную дивизию в Форт-Брэгге. Опыт службы в которой золотой строкой украшает послужной список любого офицера армии США, являясь своеобразным стандартом: «100-процентный американец, делу Вашингтона беззаветно предан, к врагам демократии беспощаден».
Затем, с 1981 года, его командно-штабной опыт был тесно связан с элитой американской армии: командир полка в 82-й воздушно-десантной, заместитель командира 3-й пехотной дивизии, командир 10-й горнопехотной. Без резких взлетов, но и без падений он шел к вершине военного Олимпа США.
А то, что он непременно там окажется – решилось в Афганистане и Ираке. Как командир 10-й горнопехотной дивизии, он также исполнял обязанности командира 180-й международной объединенной оперативно-тактической группы в ходе операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Особых военно-политических талантов не проявил, но действовал, в целом, грамотно и, не подвергая сомнениям директивы из Вашингтона, что в Белом доме и Пентагоне всегда высоко ценилось.
А в 2005 году состоялся его переход на стратегический уровень управления вооруженными силами США. Назначение начальником штаба Центрального командования, командование 18-м воздушно-десантным корпусом, руководство международными коалиционными силами в Ираке – этапы большого пути, пройдя которые, Ллойд Остин вошел в когорту американских полководцев мирного времени, членов незримого ордена «крестоносцев США», несущих свет демократии на Ближний Восток и в Центральную Азию.
Назначение в марте 2013 года главой Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, после чего американская армия начала в 2014 году операцию против «Исламское государство» в Ираке и Сирии – этот новый статус и новое положение Ллойда Остина, ранее – темнокожего мальчугана из Алабамы, а теперь 100-процентного американца и паладина демократии подтвердило не хуже сургучных печатей на средневековых грамотах о жаловании рыцарского звания и дворянского достоинства.
Большие звезды на погонах для состояния банковского счета только на пользу
В апреле 2016 года после 41 года службы Ллойд Остин ушел в отставку в звании четырехзвёздного генерала – высшего звания для военнослужащего армии США. Америка дала ему все – теперь пришло время компенсировать то, что он отдал Америке.
По сложившейся национальной традиции высокий или высший чин получает синекуру в крупной компании или корпорации, а то и в высшем учебном заведении. Остин не стал исключением - был членом совета директоров компании Nucor Corporation, крупнейшего американского производителя стали, членом правления Tenet Healthcare, объединяющей порядка 600 медицинских учреждений, входил в правление благотворительного фонда "Корпорация Карнеги в Нью-Йорке", занимающегося поддержкой образовательных программ.
Даже создал собственную консалтинговую фирму Austin Strategy Group. Но! Вроде как и престижно – но е так, чтобы уж «ах!» Вроде как и прибыльно – но не то, чтобы уж совсем. А между тем коммерческие таланты генерала проявились еще в Афганистане. Тема бизнес-отношений американской армии с талибами – бесконечна. И совершенно очевидно, что и десятой доли «мутных» схем и контрактов не удалось бы реализовать в обход командующего международной объединенной оперативно-тактической группы.
Например, когда частное охранное предприятие, созданное талибами, получало подряд на доставку грузов частям американской армии. И ведь довозили в целости, что интересно. Нечто подобное происходило и в Ираке – словом, Ллойд Остин в отставку вышел не только с военной пенсией, но и греющей душу суммой на нескольких персональных счетах.
Но хотелось бы большего – и шанс не заставил себя ждать. Raytheon Technologies - крупнейший подрядчик Министерства обороны США, 195 000 сотрудников которой производят широчайшую товарную линейку, от реактивных двигателей до радиолокационных систем – предложил Ллойду Остину должность члена правления.
Компания является тем столпом, на котором держится американский военно-промышленный комплекс. И контракт с ней составляется по принципу: «вход – доллар, выход - десять». Здесь и кроется ответ на вопрос, кто больше всех выиграл от прихода Ллойда Остина в Пентагон. И это не BLM, не «ястребы», не демократы, не прочие политиканы - а вполне серьезные и конкретные люди из американского военно-промышленного комплекса.
Которые уверены в том, что их ставленники в администрации Байдена полностью отработают условия «золотого контракта» - обеспечат их предприятия сверхприбыльными заказами. И добьются продвижения произведенного ими товара на международные рынки – если нужно, то и с помощью санкций, даже в отношении союзников по НАТО, как это получилось с Турцией.
«Важно, чтобы министр обороны был независимым от частных интересов. И глубоко беспокоит, когда в кресло шефа Пентагона кандидат попадает туда прямо из кресла члена правления одного из крупных военных подрядчиков», - прокомментировал назначение Ллойда Дэрил Г. Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями.
Ллойд Остин далек от политического идеализма любого окраса. Демократы или республиканцы, BLM или их противники – значения для него не имеет. Темнокожий мальчик родом из Алабамы и в совершенстве усвоил правила игры на вашингтонском Олимпе. Во-первых, что выгодно военно-промышленному комплексу, то выгодно Америке. Во-вторых, чем больше напряженности в мире – тем больше можно откусить в пользу ВПК от американского бюджета – и пополнить личный счет. Идеальное совпадение с желаниями Байдена и его администрации устраивать управляемый хаос.