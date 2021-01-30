Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:55

На минувшей неделе Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона. Он станет первым афроамериканцем на посту главы американского военного ведомства. Когда происходит новое кадровое назначение в Вашингтоне, главным вопросом является, конечно же, вопрос о том, чья это победа. Сторонников политкорректности и идей BLM, восторгающихся первым афроамериканцем на посту шефа Пентагона? Ястребов американского истеблишмента, видящим будущее в противостоянии Америки Китаю и России? Демократам, вновь доставшим из сундука свернутые после Обамы знамена с надписями «Америка должна управлять миром! Америка должна формировать этот мир!»?

Для каждого из представителей этих фракций американского общества новый министр обороны США Ллойд Остин – просто красавец и душка, заслуживающий восторгов и поддержки. Поскольку в его карьере и политических взглядах каждый из вышеперечисленных категорий найдет что-то свое, роднящее его с новым шефом Пентагона. Темнокожий мальчуган, родившийся 8 августа 1953 года в штате Алабама, а детство и ранние юношеские годы проведший в штате Джорджия. О правах чернокожих в те времена и вспоминали-то с трудом, не времена рабовладения, конечно, но и расовой сегрегации было достаточно, потребовались масштабные социальные реформы 60-х, чтобы что-то поменялось. Ллойд Остин застал и старые, и новые времена, в итоге - хоть картинку «американской мечты» с него пиши: чернокожий мальчуган сумел получить элитное военное образование в Академии Вест-Пойнта и Командно-штабном колледже сухопутных войск США в Форт-Ливенворт. А потом еще и получил магистерскую степень в области педагогики в Обернском университете и степень бакалавра в области организации и управления бизнесом в Вебстерском университете. 100-процентный американец, делу Вашингтона беззаветно предан Блестящее образование и блестящие перспективы. Америка дала темнокожему юноше все. И он отправился защищать ее на передовую борьбы с коммунизмом - в 3-ю пехотную дивизию США, дислоцированную в Западной Германии, на границах с советским блоком. Три года образцовой службы - если бы в вооруженных силах США существовал статус отличника боевой и политической подготовки, то Ллойд наверняка бы его получил – и молодой офицер получает назначение в тогдашнюю «элиту элит», кузницу «зеленых беретов», в 82-ю воздушно-десантную дивизию в Форт-Брэгге. Опыт службы в которой золотой строкой украшает послужной список любого офицера армии США, являясь своеобразным стандартом: «100-процентный американец, делу Вашингтона беззаветно предан, к врагам демократии беспощаден». Затем, с 1981 года, его командно-штабной опыт был тесно связан с элитой американской армии: командир полка в 82-й воздушно-десантной, заместитель командира 3-й пехотной дивизии, командир 10-й горнопехотной. Без резких взлетов, но и без падений он шел к вершине военного Олимпа США.

А то, что он непременно там окажется – решилось в Афганистане и Ираке. Как командир 10-й горнопехотной дивизии, он также исполнял обязанности командира 180-й международной объединенной оперативно-тактической группы в ходе операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Особых военно-политических талантов не проявил, но действовал, в целом, грамотно и, не подвергая сомнениям директивы из Вашингтона, что в Белом доме и Пентагоне всегда высоко ценилось. А в 2005 году состоялся его переход на стратегический уровень управления вооруженными силами США. Назначение начальником штаба Центрального командования, командование 18-м воздушно-десантным корпусом, руководство международными коалиционными силами в Ираке – этапы большого пути, пройдя которые, Ллойд Остин вошел в когорту американских полководцев мирного времени, членов незримого ордена «крестоносцев США», несущих свет демократии на Ближний Восток и в Центральную Азию. Назначение в марте 2013 года главой Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, после чего американская армия начала в 2014 году операцию против «Исламское государство» в Ираке и Сирии – этот новый статус и новое положение Ллойда Остина, ранее – темнокожего мальчугана из Алабамы, а теперь 100-процентного американца и паладина демократии подтвердило не хуже сургучных печатей на средневековых грамотах о жаловании рыцарского звания и дворянского достоинства. Большие звезды на погонах для состояния банковского счета только на пользу В апреле 2016 года после 41 года службы Ллойд Остин ушел в отставку в звании четырехзвёздного генерала – высшего звания для военнослужащего армии США. Америка дала ему все – теперь пришло время компенсировать то, что он отдал Америке. По сложившейся национальной традиции высокий или высший чин получает синекуру в крупной компании или корпорации, а то и в высшем учебном заведении. Остин не стал исключением - был членом совета директоров компании Nucor Corporation, крупнейшего американского производителя стали, членом правления Tenet Healthcare, объединяющей порядка 600 медицинских учреждений, входил в правление благотворительного фонда "Корпорация Карнеги в Нью-Йорке", занимающегося поддержкой образовательных программ. Даже создал собственную консалтинговую фирму Austin Strategy Group. Но! Вроде как и престижно – но е так, чтобы уж «ах!» Вроде как и прибыльно – но не то, чтобы уж совсем. А между тем коммерческие таланты генерала проявились еще в Афганистане. Тема бизнес-отношений американской армии с талибами – бесконечна. И совершенно очевидно, что и десятой доли «мутных» схем и контрактов не удалось бы реализовать в обход командующего международной объединенной оперативно-тактической группы. Например, когда частное охранное предприятие, созданное талибами, получало подряд на доставку грузов частям американской армии. И ведь довозили в целости, что интересно. Нечто подобное происходило и в Ираке – словом, Ллойд Остин в отставку вышел не только с военной пенсией, но и греющей душу суммой на нескольких персональных счетах. Но хотелось бы большего – и шанс не заставил себя ждать. Raytheon Technologies - крупнейший подрядчик Министерства обороны США, 195 000 сотрудников которой производят широчайшую товарную линейку, от реактивных двигателей до радиолокационных систем – предложил Ллойду Остину должность члена правления.