Мужчина застрелил сестру накануне ее свадьбы из-за фотографии

В Индии мужчина застрелил свою сестру за день до ее свадьбы после публикации фотографий девушки с любовником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал TV9.

Инцидент произошел в городе Мератх, штат Уттар-Прадеш. Накануне торжества любовник девушки опубликовал в сети их совместные снимки и разослал ее родственникам.

Увидев фотографии, брат невесты, который выступал против их отношений, разозлился, взял пистолет у своего друга и выстрелил в свою сестру.

Его арестовали, вину в совершении преступления он не отрицал.