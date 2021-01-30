Госсекретарь США разочаровал Иран

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена по ядерной сделке с Ираном вызывают разочарование. Об этом заявил в воскресенье глава Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, передает ТАСС.

"Учитывая заявления госсекретаря США, необходимо отметить, что позиция США в отношении Ирана вызывает разочарование", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам Галибафа, "вместо того, чтобы выставлять условия по выполнению обязательств по ядерной сделке, американское правительство должно определить, как они будут реализовывать свои обязательства по отмене санкций в отношении Ирана".

В среду Блинкен заявил, что США вернуться к исполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки после того, как Иран начнет полностью выполнять условия соглашения. По его словам, "Иран не соблюдает ядерную сделку по целому ряду направлений, и в случае, если он примет решение вернуться к соблюдению соглашения, США потребуется некоторое время, чтобы оценить, выполняет ли Тегеран свои обязательства".