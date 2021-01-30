Согласно информации, в страну уже доставлены 30 тысяч таких счетчиков. В 2020 году было успешно завершено тестирование принципов работы этих счетчиков и интеграция в них местного программного обеспечения.

ПО «Азеригаз» с завтрашнего дня приступает к установке новых газовых счетчиков предварительной оплаты, произведенных немецкой компанией Zenner, сообщили haqqin.az в пресс-службе производственного объединения.

Начиная с завтрашнего дня, в соответствии с установленными Государственной антимонопольной службой правилами, в процессе замены счетчиков будут использованы счетчики Zenner.

Как заявил начальник Отдела по применению и управлению счетчиками ПО «Азеригаз» Ровшан Махиеддинов, впервые на счетчики предварительной оплаты интегрировано местное программное обеспечение.

Он также отметил, что счетчики предварительной оплаты будут также установлены группе абонентов, которые ранее утверждали, что механико-электронные счетчики регистрируют большее потребление газа.

В целом, выбор при замене счетчиков предоставляется абонентам. В зависимости от пожелания абонента, ему установят либо механико-электронный счетчик, либо счетчик предварительной оплаты.

Стоит отметить, что со следующей недели начнется установка подобных счетчиков и в регионах страны. На первом этапе процесс охватит города Гянджа и Агсу. Преимуществами нового счетчика являются более комфортное использование, отсутствие проблем с их блокировкой и возможность пополнять средства при еще неиспользованном балансе.