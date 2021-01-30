МИД об угрозах в адрес Элина Сулейманова

«К сожалению, это не первый случай, когда мы сталкиваемся с преступными действиями армянских радикальных элементов на почве ненависти к азербайджанским дипломатам, а также к членам азербайджанских общин в этих странах». Об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, которая комментирует начало кампании полной ненависти и угроз радикальных армянских сил, направленных против посольства Азербайджана в США и посла Элина Сулейманова.

«Мы, конечно, решительно осуждаем такие действия и ожидаем, что власти, ответственные за предотвращение таких провокаций в соответствующих странах, возьмут на себя полную ответственность за свои действия», - сказала она.

«Как вам известно, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года ответственность за предотвращение любого нападения на дипломата, его личность, свободу и честь несет принимающая страна.

Подчеркну, что подобные действия радикальных армян в зарубежных странах демонстрируют, что эти люди не заинтересованы в установлении мира и безопасности в нашем регионе, в сосуществовании народов. Их действия служат лишь для разжигания международной ненависти и вражды. «Это еще раз показывает, что такие армянские элементы в зарубежных странах не думают о будущем благополучии Армении или армянского народа», - сказала Л.Абдуллаева.