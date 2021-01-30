В списке помощников премьер-министра Армении на сайте Gov.am появился человек по имени Гагик Исаханян, судя по биографии которого становится ясно, что он стоматолог родом из Иджевана. Назначение произошло 21 января 2021 года. Об этом пишет Hraparak.am.

«Непонятно, какой деятельностью будет заниматься господин Исаханян в аппарате премьер-министра. Это назначение уже стало поводом для шуток в Сети, люди предлагают в следующий раз выбрать проктолога. А другие напоминают о заявлениях Пашиняна, касающихся клановых систем власти», - пишет издание.

Судя по биографии Гагика Исханяна, он родился 16 апреля 1989 года в г. Иджеване. В 2005-2011 гг он обучался на стоматолога в ереванском университете «Айбусак». А до 2020 года он работал врачом-стоматологом в учреждении «Вардгес Довладбекян».