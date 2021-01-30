Глава UFC назвал роль Нурмагомедова в промоушене

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил роль в промоушене россиянина Хабиба Нурмагомедова. Слова функционера приводит TMZ Sports.

Уайта попросили назвать лучшего бойца в рамках UFC. Глава промоушена признал, что Нурмагомедов — лучший в организации «прямо сейчас». Однако по мнению Уайта, величайшим представителем UFC является американец Джон Джонс.

Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств (MMA) после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го. Вскоре после боя россиянин возглавил рейтинг лучших в UFC без учета весовых категорий, сместив с первой строчки Джонса. На счету Нурмагомедова три защиты титула чемпиона UFC в легком весе.