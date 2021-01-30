Шторм прибил к берегу корабль капитана Ильхама Гусейнова

Сильный шторм выбросил на мель вблизи Стамбула сухогруз, которым управлял капитан из Азербайджана. На сухогруз наложен арест из-за долгов и долгое время он не имел права перемещаться.

По информации турецких СМИ, инцидент произошел накануне днем. Сильные волны прибили корабль к берегу, о чем полиции сообщил капитан Ильхам Гусейнов. На место происшествия были немедленно направлены катера береговой охраны и машины скорой помощи.

108-метровй сухогруз Streamline плыл под флагом Коморских островов. Спасателям удалось вытащить на берег капитана Ильхама Гусейнова и моряка Нурлона Глинжова.

Информация о владельце корабля отсутствует. Ранее он принадлежал компании «Омский-98».