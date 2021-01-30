Цукерберг не убедил Австралию

Глава Facebook Марк Цукерберг не убедил власти Австралии отказаться от планов по введению законодательства в отношении технологических гигантов, заявил глава Минфина страны Джош Фрайденберг телеканалу ABC.

В Австралии по инициативе властей готовится законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.

Сообщалось, что Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии. Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.