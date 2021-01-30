В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена

Разговор президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена был деловитым и прагматичным, лидеры двух стран признали наличие глубоких разногласий, требующий диалога. Такие подробности раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Путин и Байден по телефону обсудили вопросы международных отношений и двусторонней повестки, в частности — возможность сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, выход США из Договора по открытому небу и продление договора СНВ-3.

«Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога», — сказал Песков.