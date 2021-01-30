За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерло 70 человек

За последние сутки в Иране от COVID-19 умерло 70 человек. Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране составило 57 959.

Садат Лари отметила, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 268 человек, в результате чего общее число больных достигло 1 417 999. Состояние 3 932 человек оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровел 1 210 051 человек, проведено свыше 9,28 миллиона тестов на выявление коронавируса.