В Азербайджане повышены тарифы на воду

Решением Тарифного совета Азербайджана тариф на водоснабжение для населения в Баку, Сумгаите, Хырдалане и Апшеронском районе с 1 февраля составит 0,7 маната за 1 кубометр.

В настоящее время тариф на водоснабжение для населения республики составляет 0,35 маната за 1 кубометр.

"Тарифный совет, рассмотрев обращение ОАО "Азерсу", тариф на водоснабжение для жителей Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Апшеронского района установил в размере 70 гяпик, в других административных территориальных единицах - 60 гяпик", - отмечается в сообщении.

Для прочих абонентов тариф на водоснабжение остался на уровне 1 маната.

Кроме этого, согласно решению ТС, тариф за канализационные услуги для населения установлен в размере 30 гяпик (в настоящее время 15 гяпик), для прочих абонентов - 1 маната.