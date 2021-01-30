Породы собак, которые теряются чаще других

Нередко владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомцы теряются. И причин для этого бывает предостаточно, поскольку каждое животное обладает своим характером. Эксперты назвали породы собак, представители которых, к сожалению, теряются чаще других, об этом сообщают российские СМИ.

Хаски. Энергичны и жизнерадостны хаски. Из-за чего они не могут сидеть на одном месте. И как только у них появляется возможность, они обязательно отправляются в "самоволку". Эксперты отмечают, что хаски нуждаются в ранней социализации, дрессировке и постоянном контроле.

Бигль. Достаточно увлеченными могут быть бигли. Эти собаки хорошие охотники, однако, чуя добычу, они могут погнаться за ней, потеряв из виду своего хозяина.

Мопс. "Сами себе на уме" мопсы. Таких собак лучше всего выгуливать на поводке, поскольку собака может погрузиться "в себя и свой мир" и потеряться. Что будет настоящим стрессом для животного.

Лабрадор. Добродушные лабрадоры также теряются чаще других. Виной тому их характер. Дело в том, что такие собаки с радостью идут на контакт с незнакомыми людьми. При этом лабрадоры, разыгравшись, могут потеряться в пространстве, позабыв дорогу домой.

Такса. Легко потеряться могут и таксы. Они любопытны, и как только чуют добычу, тут же бросаются в поиски. Поэтому, как только собака теряется из виду, хозяину нужно сразу же бить тревогу и направляться на поиски "потеряшки".

Далматин. Яркими и компанейскими эксперты назвали далматинов. По словам экспертов, такие собаки могут легко потеряться из-за их невнимательности. Далматина никогда нельзя выпускать из виду ни на секунду, ведь он "фигаро там, фигаро тут".

Левретка. Гордыми и независимыми, на первый взгляд, кажутся левретки. Однако они очень ранимы, и если хозяин поднимет на такую собаку голос или же чем-то обидит, она легко может развернутся и уйти прочь.