В США не исключили пересмотра договоренностей с талибами

Полного вывода иностранных войск с территории Афганистана к маю 2021 года может не произойти, так как "условия соглашения не были выполнены", передает агентство Reuters со ссылкой на заявления четырех неназванных представителей НАТО.

В соответствии с подписанным в Дохе в феврале прошлого года соглашением между американскими властями и движением "Талибан", иностранные военные должны покинуть исламскую республику к маю 2021 года. Издание отмечает, что несоблюдение этого условия может привести к эскалации напряженности в стране.

"С приходом новой администрации США в политику будут внесены коррективы, ощущение поспешного вывода войск, которое было превалирующим, будет устранено, и мы, возможно, увидим гораздо более продуманную стратегию ухода", – приводит агентство слова одного из собеседников.