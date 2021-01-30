Учёные назвали продукты против лишнего жира

Избавиться от жира на животе помогут четыре продукта. Их перечислили диетологи из Великобритании, пишет журнал Express.

По мнению экспертов, на которых ссылается издание, подтянуть живот, сделать фигуру стройной помогает высокобелковый рацион. В нем обязательно должны быть яйца и рыба. Яйца лучше есть на завтрак, так как они насыщают надолго и снижают тягу к еде.

Специалисты ссылаются на результаты исследования, согласно которым люди, завтракавшие яйцами, сбросили на 65% больше веса, чем те, кто предпочел углеводные завтраки. Калорийность завтраков в обоих случаях была одинаковой.

Из рыбы предпочтительней тунец, потому что в нем мало жира, но много полезных веществ.

Третий обязательный продукт – ягоды. Это может быть малина, клубника, черника. С ягодами в организм поступает клетчатка и вещества, нормализующие пищеварение, ускоряющие обменные процессы.

Четвертый продукт – арбузы, так как в них содержится большое количество ликопина. Он ценен тем, что ускоряет интенсивность сжигания жира в организме.

Напомним, что ранее китайские диетологи перечисляли продукты, которые помогают сбросить лишние килограммы без жестких пищевых ограничений. Это огурцы, брокколи и овсяные хлопья.