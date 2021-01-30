В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 153 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 355 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались шесть человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджан выявлено в общей сложности 230 219 случаев заражения коронавирусом, из них 223 315 человек благополучно прошли лечение, 3 132 пациента клиник скончались. Лечение 3 772 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.