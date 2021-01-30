Первый репортаж из мониторингового центра в Агдаме: «Азербайджанской стороне удалось учесть все»

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Накануне в Агдамском районе Азербайджана начал работу совместный российско-турецкий центр по контролю за соблюдением режима перемирия в Нагорном Карабахе. Российское издание «Московский комсомолец» опубликовало репортаж своего корреспондента, который одним из первых побывал в этом центре. Haqqin.az представляет своим читателям выдержки из данного репортажа. * * * Военный самолёт из Москвы приземлился в аэропорту Гянджи на северо-западе Азербайджана. Было дождливо. Когда-то давно город Гянджа носил имя российской императрицы - Елисаветполь. В советские времена был Кировобадом. Тогда же здесь построили военный аэродром, который перешёл по наследству к ВВС Азербайджана.

Говорят, что именно авиабаза стала целью для армянских ракет, одна из которых упала в жилом районе города. Война добралась даже сюда - за 60 километров от линии фронта в Нагорном Карабахе. Чем ближе наша небольшая автоколонна к месту назначения - тем больше следов недавнего конфликта. На окнах домов всё чаще видны наклеенные крест-накрест полоски бумажного скотча - чтобы стёкла не вылетели из-за взрывной волны. Вдоль дороги то здесь, то там видны оборонительные сооружения: насыпные валы, вырытые траншеи, линии окопов, иногда - земляные укрытия для бронетехники. Все они обращены на запад, - туда, где в облаках теряются вершины Карабахского нагорья. После заключения мирного соглашения нужда в укреплениях отпала. Валы сильно размыты дождём и поросли невысокой травой. Кое-где среди заброшенных укреплений можно увидеть овец, которые пасутся здесь. Среди земляных валов, где можно было бы укрыть танк, сейчас - небольшие озёрца, где плавает домашняя птица. Следы войны исчезают, но достигнутый мир важно сохранить и уберечь. 11 ноября 2020 года Россия и Турция подписали меморандум о создании Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Чего только не писали СМИ про этот центр! В действительности здесь на равных правах размещены 120 военных из России и Турции - по 60 от каждой стороны. И заниматься они будут именно тем, что прописано в тексте Меморандума - поддержкой мира в регионе, а если точнее - отслеживанием ситуации с воздуха. Полученной информацией стороны обмениваются друг с другом, а также с военными Армении и Азербайджана. Сам центр - группа модульных строений, половина из которых заселена нашими миротворцами, а половина — турецкими. Российские по правую руку, турецкие - по левую. Здесь всё дублировано: каждая подпись и каждая табличка. «Командир» - «Komutan», «Переводчик, следящий за документами» - «ID. Isl. ASB», «Комната отдыха» - «Dinlenme yeri» и так далее. Наши миротворцы уже успели познакомиться с турецкими соседями, некоторые из которых, с их слов, неплохо говорят по-русски. Сколько им предстоит провести здесь времени - военные из обеих стран не говорят. Только неопределённо намекают: «Мы здесь надолго». А значит, и языки стоит подучить. Жилые помещения, спортивная комната, центр управления - всё это создано азербайджанской стороной буквально на пустом месте в считанные недели. И кажется, удалось учесть всё. Вплоть до небольшого уголка - молельной. Спальные помещения оборудованы санузлом, отоплением, вообще всем необходимым.

К сожалению, посмотреть, как всем устроено на турецкой стороне, не удалось. Скорее всего, точно так же. Только вместо иконки на прикроватной тумбочке - Коран. По сути, Центр - вещь уникальная. Никогда до сих пор нашим военным не приходилось так близко жить и работать с коллегами из страны-участницы блока НАТО. Не хотелось бы, чтобы «первый блин» вышел комом. На церемонии открытия Центра замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин сказал о главном: «Выражаем твердую уверенность в том, что работа совместного центра будет способствовать установлению прочного мира на многострадальной карабахской земле и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта». Представитель турецкой стороны - замминистра национальной обороны Турции Юнус-Эмре Караосманоглу тоже поделился своими надеждами: «Надеюсь, что при помощи этого центра будет осуществляться контроль за соблюдением режима прекращения огня. Тем самым будет обеспечено поддержание мира и стабильности в регионе. Верим, что это также позитивно скажется на отношениях между Арменией и Азербайджаном».