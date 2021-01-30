Елизавета Вторая встретится с Байденом

Королева Великобритании Елизавета Вторая перед саммитом G7 в июне примет президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце, сообщает газета Sunday Times.

Встреча нацелена на укрепление «особых отношений» между Великобританией и США. На приеме будут присутствовать также принц Чарльз и его супруга Камилла, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон, пишет издание. Во время первого визита в Великобританию 45-го президента США Дональда Трампа принц Уильям и принц Чарльз отказались присутствовать на встрече, отмечает Sunday Times.

Саммит стран G7 пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Встреча станет первым «очным» саммитом за почти два года.