Месси подаст в суд на руководство «Барселоны»

Футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси подаст в суд на руководство сине-гранатовых. Об этом сообщает Marca.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о деталях контракта аргентинца с каталонцами.

Месси хочет подать иск против экс-президента команды Хосепа Марии Бартомеу, исполняющего обязанности президента «Барсы» Карлеса Тускетса и исполнительного директора Оскара Грау. Отмечается, что именно они знают полную информацию о деталях соглашения.