Месси подаст в суд на руководство «Барселоны»
Футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси подаст в суд на руководство сине-гранатовых. Об этом сообщает Marca.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о деталях контракта аргентинца с каталонцами.
Месси хочет подать иск против экс-президента команды Хосепа Марии Бартомеу, исполняющего обязанности президента «Барсы» Карлеса Тускетса и исполнительного директора Оскара Грау. Отмечается, что именно они знают полную информацию о деталях соглашения.