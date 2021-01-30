Эльмир Алиев, отдел спорта 20:15

Футбольный клуб «Карабах» решил отказаться от услуг гаитянина Дональда Герье.

Скандальный защитник, который ранее неоднократно был замечен в нарушении дисциплины, на этот раз умудрился полностью пропустить зимнюю подготовку команды и вернулся в Баку после новогодних каникул, когда чемпионат Азербайджана уже стартовал. По словам Герье, когда он возвращался с Гаити через Нью-Йорк, в американском аэропорту его не допустили на рейс в Стамбул. В США не признали тест на коронавирус, который Герье сделал в Гаити, что, впрочем, никак не оправдывает самого футболиста, в очередной раз проявившего непрофессиональное отношение. После возвращения в Баку «Карабах» наказал защитника, отправив его в дубль, и оштрафовал на 20 тысяч долларов. Сумму штрафа назвал сам футболист. «Я пока не решил, на какой срок Герье отправлен в дубль, - говорил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов 28 января, после победы в чемпионате над «Сабаилом» (4:0). - Посмотрим, как он воспримет свое наказание. Как игрок, он мне нужен. Я неоднократно говорил, что футболист должен быть серьезен и ответственен. Мы знаем Герье, он не плохой парень. Но его негативные черты плохо влияют на его же карьеру. Почему-то проблемы возникают только у него, а не у других. Я все понимаю, но нужно быть ответственным. Я не могу закрывать на это глаза. Чемпионат уже начался, а игрока все еще не было. Это неуважение к клубу. Если он оштрафован клубом, значит это справедливо. Мне не хотелось, чтобы пресса знала об этом штрафе, но он сам рассказал».

Герье, естественно, остался недоволен санкциями. Он считал их несправедливыми. Пару дней назад «Король Инстаграма», как с иронией назвал 31-летнего гаитянина Гурбан Гурбанов, в одном из своих сторис написал весьма неоднозначное послание оскорбительного толка: «Иногда приходится работать с теми, с кем ты даже не сел бы есть». Долго так продолжаться не могло. И вот сегодня «Карабах» объявил о расторжении контракта с Герье по обоюдному согласию. И тут же в кипрской прессе появилась информация, что Дональд переходит в местный «Аполлон» и уже завтра должен пройти медицинское обследование. То, что Герье так быстро определился с новым местом работы, не может не вызывать подозрений: не исключено, что весь этот цирк с очень долгим возвращением в Баку был разыгран футболистом специально, чтобы чемпион Азербайджана уже сейчас вынужден был отпустить его в другой клуб, где, судя по всему, платить ему будут больше, чем в «Карабахе». Сам Герье на прощание разразился трогательным постом в Инстаграм: «Я лишь испытываю огромную благодарность за этот клуб, за это увлечение и за этот город, - написал гаитянин. - Я могу только поблагодарить всех за полученную любовь и привязанность. Тем не менее я считаю, что пришло время открыть новый этап в моей жизни, и поэтому я попросил клуб согласиться отпустить меня. Я так считаю и прошу всех, особенно наших болельщиков, понять меня. Все эти годы они были просто замечательными. Все эти годы были уникальными. Для меня это было захватывающее время, но также и трудное, потому что у «Карабаха» очень высокие требования. Однако я очень хорошо знаю, что никогда не забуду, что я наслаждался здесь футболом.