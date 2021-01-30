О чем говорят спазмы и боль в ногах

Состояние ног зависит от количества холестерина в крови. К такому выводу пришли специалисты Национального института сердца, легких и крови, сообщает издание Express.

По мнению исследователей, высокий холестерин может проявляться болью, спазмами и тяжестью в ногах. Причина такого состояния – образование холестериновых бляшек. Они сужают просветы в сосудах и блокируют кровоток в периферических артериях. По этим артериям происходит кровоснабжение живота, почек и ног.

«Человек обнаруживает, что не может ходить так же далеко или так же быстро, как раньше из-за болезненных ощущений в ногах», – объяснил ангиохирург Энди Ли.

По его словам, болевой синдром в конечностях может быть симптомом сердечных патологий. Это происходит, если холестериновые бляшки забивают коронарные артерии. Такое состояние без лечения – серьезный риск инсульта. Врач Ли добавил, что ампутация конечностей – еще одно возможное последствие гиперхолестеринемии.

По статистике исследователей, с закупоркой артерий и ее последствиями чаще сталкиваются люди среднего и пожилого возраста. В группе старше 50 лет она встречается у каждого двадцатого, а старше 70-ти лет – у каждого пятого пациента.