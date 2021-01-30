В Карабахе нашли уже 1345 тел армянских солдат

В ходе поисков в Карабахе был обнаружен труп армянского военнослужащего, пропавшего без вести во время войны.

Как передает «Новости Армения», таким образом число обнаруженных в Карабахе тел армянских солдат достигло 1 345.